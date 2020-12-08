СБУ блокировала попытку вывоза из Украины деталей к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ"

8 декабря, 2020, 15:59

Служба безопасности Украины блокировала попытку одной из украинских компаний незаконно вывезти детали к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, контрразведчики СБУ блокировали попытку чиновников одной из украинских компаний, которая осуществила попытку незаконного экспорта товаров военного назначения.

"Организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комлпекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что такие комплексы предназначены для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Отмечается, что для сокрытия военного назначения деталей служащие компании предоставили в таможенные органы неправдивые сведения о действительных наименованиях товара и его целевом использовании. Соответственно любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные законодательством для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.

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