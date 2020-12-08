Самый высокий показатель в истории: Украина в 2020 году получила от США военного оборудования на $ 510 млн

8 декабря, 2020, 22:34

В 2020 фискальном году военные продажи из США в Украину составили $ 510 млн, что является рекордным показателем

Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, передает "Голос Америки".

"Продажи вооружений и оборонная торговля являются ощутимыми инструментами внешней политики США с долговременными последствиями для региональной безопасности", - заявили в правительстве США.

В то же время Литве США поставили военной продукции на $ 136,5 млн, Латвии - на $ 38,2 млн, Эстонии - на $ 610,3 тыс.

Ранее, в 2019 году Украина получила от США военного оборудования на $ 272,4 млн, в 2018 году - на $ 250,7 млн, в 2017 году - на $ 207,7 млн.

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