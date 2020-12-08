Российский боксер заявил, что у него украли победу над Усиком

8 декабря, 2020, 09:35

Чемпион мира WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что не заслуживал поражения от украинца Александра Усика на Олимпиаде-2012

Об этом сообщает iSport.ua.

Артур Бетербиев, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг), заявил, что пока не согласился с поражением от Александра Усика в четвертьфинале Олимпиады-2012.

"Во время своей второй Олимпиады я встретился с Усиком. Это была новая весовая категория для меня, я тогда в 91 кг перешел, а весил при этом всего 84 кг. Он хороший боксер, но я не согласен с тем результатом, который там был. Его можно побеждать, ведь он обычный человек, не робот. Я сейчас не хочу говорить, что меня осудили или не осудили, просто если кому интересно, то посмотрите в интернете. Там есть два боя: один бой состоялся на чемпионате мира 2011 года, а второй - Олимпиада 2012 ", - рассказал Бетербиев.

Он также напомнил, что побеждал Усика в весовой категории до 81 кг.

"Я его побеждал в 81 кг при матчевой встречи в Калининграде. А потом уже два этих последних раза я ему уступил", - сказал Бетербиев.

Александр Усик пока выступает в супертяжелом весе.

Напомним, 16 сентября Артур Бетербиев заявил, что ради боя с Александром Усиком готов подняться в хэвивейт .

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