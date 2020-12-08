Российского хакера во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы за "отмывание денег"

8 декабря, 2020, 08:58

Суд во Франции приговорил к пяти годам лишения свободы российского хакера Александра Винника

Об этом сообщает AP .

В то же время по словам адвоката Винника, суд снял с его клиента часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации.

А также суд обязал россиянина заплатить более 100 тыс. евро штрафа.