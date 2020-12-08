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Espreso.tvМирРоссийского хакера во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы за "отмывание денег"

Российского хакера во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы за "отмывание денег"

Суд во Франции приговорил к пяти годам лишения свободы российского хакера Александра Винника

Об этом сообщает AP .

В то же время по словам адвоката Винника, суд снял с его клиента часть обвинений в вымогательстве и причастности к преступной организации.

А также суд обязал россиянина заплатить более 100 тыс. евро штрафа.

Россиянина обвиняли в создании вредоносного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры и требовало выкуп в криптовалюте Bitcoin за возобновление работы. Убытки от Locky составляли 135 млн евро. Сам россиянин вину не признает и рассматривает со своими адвокатами возможность подачи апелляции.

Отметим, Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США.

  • Напомним, что двое граждан России предстали перед французским судом по обвинению в жестоком нападении на английского болельщика во время Евро-2016.

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