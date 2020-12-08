"Перемирие" на Донбассе: за сутки зафиксировали четыре обстрела украинских позиций

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Факт нарушения режима зафиксирован в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А вблизи Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения сохранялся в полной мере.

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