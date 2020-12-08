"К вам невозможно попасть на прием": Кривонос потребовал от Зеленского встречи по созданию территориальной обороны
Об этом он написал в Facebook.
"Пан президент, к Вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые Вас окружают, сделали невозможным доступ к Вам, создав информационную капсулу. Они больше дискредитируют Вас и делают заложником", - написал Кривонос.
Он заявил, что 31 августа Зеленский сказал ему, что состоится встреча по законопроекту "О территориальной обороне Украины".
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"Проект закона готов, прошло три месяца, и тишина - встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО. Прошу с Вами личную встречу публично", - подытожил Кривонос.
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