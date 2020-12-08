"Динамо" - "Ференцварош": обладатель Суперкубка Европы объяснил, почему киевлянам нельзя играть на ничью

8 декабря, 2020, 11:40

Обладатель Суперкубка УЕФА в составе "Динамо" Стефан Решко заявил, что киевлянам нельзя играть на ничью в решающем матче Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам Решко, несмотря на то, что "Динамо" в матче с "Ференцварошем" устроит ничья, играть с венграми нужно исключительно на победу.

"Динамовцев устроит даже ничейный результат - 0: 0 или 1: 1, но об этом не стоит даже думать. Иначе неприятностей не избежать. Нужно настраиваться только на победу, тем более, что, на мой взгляд, киевляне сильнее венгерского чемпиона, как индивидуально, так и командо. Только необходимо сыграть, как говорится, через не могу. К тому же преимущество динамовцев также в международном опыте, ведь они постоянно выступают в еврокубках, за сборную Украины. Поверьте, это очень важно ", - сказал Решко.

Стефан Решко в 1975 году выиграл с "Динамо" Суперкубок Европы и Кубок кубков, в финале которого киевляне одолели "Ференцварош".

После 5-ти туров группового раунда Лиги чемпионов киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй. Динамовцы спорят с венграми за третье место и путевку в Лигу Европы.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится сегодня в Киеве и начнется в 22:00.

Напомним, 28 октября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем"

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