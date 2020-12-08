Пришло время решающего поединка: украинский полузащитник "Ференцвароша" о матче с "Динамо"

8 декабря, 2020, 18:18

Хавбек венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков уверен, что матч против "Динамо" в Лиге чемпионов является решающим

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Зубкова, игрокам "Ференцвароша" необходимо показывать результат с первых минут.

"После предыдущего матча все понимают, что нужно играть с первых минут. Тогда в первом тайме мы сыграли плохо, но смогли улучшить нашу игру во второй половине встречи. У моих товарищей по команде раньше не было опыта выступлений в Лиге чемпионов. Мы становимся все более опытными от матча к матчу. Теперь пришло время решающего поединка", - сказал Александр Зубков.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.