Пришло время решающего поединка: украинский полузащитник "Ференцвароша" о матче с "Динамо"
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
По словам Зубкова, игрокам "Ференцвароша" необходимо показывать результат с первых минут.
"После предыдущего матча все понимают, что нужно играть с первых минут. Тогда в первом тайме мы сыграли плохо, но смогли улучшить нашу игру во второй половине встречи. У моих товарищей по команде раньше не было опыта выступлений в Лиге чемпионов. Мы становимся все более опытными от матча к матчу. Теперь пришло время решающего поединка", - сказал Александр Зубков.
В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.
- 7 декабря главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что некоторым игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу.
- Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров сказал, что "Динамо" изменилось с приходом Луческу .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb