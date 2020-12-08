Прогноз погоды на 9 декабря: синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и ночных морозах
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"В среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier. Поэтому осадков не будет", - отметила синоптик.
Только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.
Завтра в Украине ожидается сильный ветер, восточного и юго-восточного направлений.
Температура воздуха ближайшей ночью -4 C ... -10 °C, на востоке до -12 °C, в западных областях 0 °C ... -4 °C, на юге около 0 °C.
Завтра днем ожидается от -3 °C до + 2 °C, на юге до + 4 °C. На Закарпатье и в Крыму до + 5 °C ... + 9 °C.
В Киеве завтра, в среду, еще морозно, днем до -4 °C, ветрено, однако сухо.
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