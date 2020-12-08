Польша закупила более 60 млн доз вакцины от COVID-19

8 декабря, 2020, 17:02

Польша заказала 60 млн доз вакцины от COVID-19 у шести компаний

Об этом написал в Facebook премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей", - написал Моравецкий.

Он добавил, что настало время для реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19.

Согласно проекту программы, который еще должен быть утвержден, сначала будут вакцинировать медицинский персонал, работников социальных служб. После того прививки сделают старшим людям (в возрасте от 60 лет), а также военнослужащим.

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