От осложнений коронавируса в Ровенской области умерла 14-летняя девочка

8 декабря, 2020, 13:32

В Ровенской области от осложнений коронавируса умерла 14-летняя девочка

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"От осложнений коронавируса умерла 14-летняя девушка из села Приветное, которая имела несколько тяжелых врожденных патологий, в том числе генетическую и сердечную. Пациентка в минувшую субботу поступила в Млыновскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. После этого больная была доставлена в реанимацию областной детской больницы. На следующий день состояние пациентки ухудшилось, а ночью девушка умерла", - сказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Елена Гандзюк.

За минувшие сутки на Ровенщине зарегистрировано 374 случаев COVID-19.

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