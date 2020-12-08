Официальный курс: гривна продолжает укрепляться к доллару

8 декабря, 2020, 09:09

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 8 декабря 2020 года на отметке 28,23 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 7 декабря курс составлял 28,29 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 8 декабря установлен на уровне 34,26 грн / евро. По состоянию на 7 декабря курс составлял 34,39 грн / евро.

На наличном рынке 8 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,36 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,43 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,20 грн / $

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