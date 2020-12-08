Неполная информация и мелкий шрифт "под звездочкой": НБУ назвал основные нарушения в рекламе кредитов

8 декабря, 2020, 12:21

Национальный банк назвал основные ошибки банков при рекламе кредитов и депозитов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, в настоящее время регулятор ведет работу по исправлению двух распространенных ошибок в видеорекламе банков. Так, одной из самых частых ошибок в НБУ назвали предоставление неполной информации.

"Например, в рекламе есть данные о максимальной сумме кредита, но нет информации о годовой ставке и сроках", - пояснили в НБУ.

Другим распространенным нарушением является примечания "под звездочкой" мелким шрифтом. При этом в НБУ подчеркнули, что примечания сами по себе не запрещены, однако текст каждого из них должен быть пригодным к чтению.

В НБУ отметили, что с сентября по декабрь крупнейшие банки Украины упорядочили информацию о кредитах и депозитах на собственных сайтах, в том числе работу калькуляторов для расчета расходов по займу или процентов по вкладу, чтобы потребитель мог объективно сравнивать продукты разных банков.

В то же время в пресс-службе заметили, что те банки, которые еще не исправили ошибки в рекламе, еще имеют время это сделать.

В пресс-службе добавили, что до конца года будут приняты требования к договорам банков и правила расчета реальной годовой ставки по потребительским кредитам для финансовых компаний. Оба документа начнут действовать с апреля 2021 года.

Кроме того, очередной этап обновления начнется в январе 2021 года. Появятся новые требования к рекламе, сайтам и договорам для финансовых компаний, которые выдают микрокредиты. Они будут гармонизированы с аналогичными требованиями к банкам, но с учетом специфики этого сегмента рынка.

Напомним, с 1 сентября вступили в действие требования о раскрытии банками исчерпывающей информации относительно своих услуг в рекламе.

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