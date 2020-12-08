НБУ планирует передать в Раду три законопроекта по регулированию небанковских финучреждений

8 декабря, 2020, 12:53

Национальный банк Украины надеется до конца года передать в Верховную Раду законопроекты "О финансовых услугах и финансовых компаниях", "О страховании" и "О кредитных союзах"

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Сейчас финально их (законопроекты - ред.) согласовываем и будем передавать в парламентский комитет. Надеюсь, успеем это сделать еще в 2020 году", - сказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью.

По словам Рожковой, идеология новых законопроектов проста. Первое - все компании должны иметь прозрачную структуру собственности, поскольку на этом строится доверие. Второе - это риск-ориентированный подход в надзоре за рынком, суть которого такова: что больше доля компании, тем больше рисков она составляет для клиентов и следовательно к ней нужны более высокие требования и тщательный надзор.

"Такой принцип работает и в отношении банков. Он должен быть универсальным для всего финрынка", - отметила Рожкова.

Кроме того, серьезно упрощается лицензирование и пруденциальные требования. Компании делятся на те, которые должны выполнять пруденциальные нормативы, и те, которые не должны.

Также вводится понятие "рыночное поведение". Согласно ему рекалама финансовых учреждений должна стать честной и достоверной, а на сайте и в договорах нужно будет разрывать всю информацию об услугах.

Рожкова добавила, что, согласно законопроектам, корпоративное управление будет осуществляться с учетом пропорциональности. При этом речь не только о наличии наблюдательного совета и правления, но и о процессах и правилах поведения.

Напомним, НБУ с 1 июля этого года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг в рамках реализации закона о "сплите".

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