Мининфраструктуры планирует разработать э-платформу для контейнерных перевозок

8 декабря, 2020, 13:36

Министерство инфраструктуры планирует разработать электронную платформу для мультимодальных контейнерных перевозок

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"В 2021 году Министерство инфраструктуры планирует разработать отдельную электронную платформу для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ведомство активно работает над цифровизацией транспортной отрасли. В частности, в экспериментальном режиме начата работа электронных товарно-транспортных накладных. Также в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества Мининфраструктуры разрабатывает механизм обмена в электронном формате информации о выданных разрешениях на грузовые перевозки. Отдельно с правительством Казахстана идет работа над внедрением электронных разовых разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок.

Кроме этого, совместно с Государственной таможенной службой, Министерством финансов, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также Государственной пограничной службой продолжается работа над созданием единой цифровой платформы, которая позволит бизнесу при въезде и выезде из Украины заполнять все данные в одном цифровом окне без необходимости дублировать документы в различные органы. Отмечается, что сначала эта инициатива будет реализована для морского транспорта, а дальше распространится на авиацию, железную дорогу и автоперевозки.

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