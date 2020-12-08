Минсоцполитики назвало условия получения ФЛП пособия на детей

8 декабря, 2020, 11:07

Получить выплаты смогут физические лица-предприниматели (ФЛП) первой и второй групп, имеющие детей в возрасте до 10 лет

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, получить помощь на детей смогут ФЛП первой и второй групп с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. При этом лица, которые получали выплату помощи в мае-августе 2020 года, такую помощь будут получать и в дальнейшем.

Отмечается, что те ФЛП, которые не обращались за такой выплатой, для ее получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с 15 декабря 2020 года с пакетом необходимых документов в бумажной форме или заполнить электронное заявление с фотокопиями соответствующих документов.

Так, необходимо представить свидетельство о рождении детей до 10 лет, справку из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное социальное страхование, копию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине, а также, в случае опеки над ребенком, копию решения местного органа власти или суда об установлении опеки.

Напомним, ранее правительство возобновило выплаты помощи ФЛП на детей до 10 лет.

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