Минэкономики ожидает рост украинского ВВП с апреля 2021 года

8 декабря, 2020, 14:46

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, положительная динамика роста ВВП Украины ожидается с апреля 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"С апреля 2021 года мы ожидаем активное оживление и выход на положительную динамику роста. Это возможно благодаря увеличению внутреннего спроса, в том числе за счет реализации мер правительства и НБУ, а также благодаря улучшению внешнеэкономической конъюнктуры и ситуации в мире", - цитирует пресс-служба слова Петрашко.

В ведомстве прогнозируют, что в этом году падение ВВП на уровне 4,8-5% будет постепенно уменьшаться и по итогам января-марта 2021 может достичь 3%.

Кроме того, по информации пресс-службы, Минэкономики оставляет прогноз в 4,6% роста ВВП в 2021, который был одобрен в июле. Отмечается, что хотя после одобрения этого прогноза произошла определенная смена условий функционирования экономики, в частности, из-за второй волны пандемии COVID-19 в Украине и мире, положительная динамика ВВП вполне вероятная. Этому будет способствовать начало запуска вакцинации в мире, а также продолжение реализации стимулирующих мер правительства и Национального банка Украины (НБУ).

Петрашко также отметил, что правительство продолжает совершенствовать и реализовывать конкретные программы, которые положительно повлияют на ВВП и экономику страны в целом.

"В частности, речь идет о расширении финансовых инструментов для бизнеса, поддержку национального производителя, реформирования железнодорожной отрасли, усиления экспортных возможностей, старт большой приватизации, расширение поддержки АПК через агрострахование и орошение, старт земельной реформы", - отметил Петрашко.

Также, по его словам, важным фактором для восстановления экономики остаются разработанные правительственные инициативы по увеличению объемов прямых иностранных инвестиций. Так, среди перспективных инструментов привлечения инвестиций министр назвал государственно-частное партнерство, индустриальные парки, льготы и преимущества для новых инвесторов в рамках законопроекта "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Напомним, Национальный банк Украины сохранил прогноз сокращения экономики Украины в 2020 году на уровне 6% с ростом на 4% в последующие годы.

Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.

Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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