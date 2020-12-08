Минцифры обновило приложение "Дия": добавилось две функции

8 декабря, 2020, 13:21

Министерство цифровой трансформации добавил в "Дию" возможность управления набором документов и автоматическую загрузку свидетельства о рождении ребенка

Об этом сообщил вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Обновили Дию - у нас два новых апдейта", - написал Федоров.

По его словам, теперь в приложении можно управлять набором своих цифровых документов

"Перемещайте их в удобном порядке - от наиболее используемых в наименее. Функционал доступен в настройках", - пояснил он.

Кроме того, свидетельство о рождении ребенка больше не нужно добавлять заново при каждой авторизации. Теперь данные можно загрузить один раз и свидетельство будет подтягиваться автоматически как и другие документы в "Операции".

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