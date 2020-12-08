МОН предлагает ввести платное ВНО по дополнительным предметам

8 декабря, 2020, 17:39

Министерство образования и науки предлагает за прохождение ВНО за дополнительные учебные предметы установить плату

Такую идею МОН вынес на обсуждение общественности.

Так, планируется, что участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, будут делать это за свой счет.

"Прохождение внешнего оценивания: по установленному Министерством образования и науки Украины количеству учебных предметов - за счет средств государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины" , - говорится в проекте.

Общественное обсуждение предложенных изменений продлится до 21 декабря.

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