МОН предлагает ввести платное ВНО по дополнительным предметам
Такую идею МОН вынес на обсуждение общественности.
Так, планируется, что участники тестирования, которые хотят сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, будут делать это за свой счет.
"Прохождение внешнего оценивания: по установленному Министерством образования и науки Украины количеству учебных предметов - за счет средств государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины" , - говорится в проекте.
Общественное обсуждение предложенных изменений продлится до 21 декабря.
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