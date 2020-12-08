Матч Лиги чемпионов остановили из-за расистского скандала

8 декабря, 2020, 22:39

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким "Истанбулом" остановили из-за расистского скандала

Об этом сообщает Еспресс.TV. со ссылкой на L'Equipe.

Футболисты "Истанбула" ушли в раздевалку после перепалки с арбитром. По информации источника, судья нанес оскорбление одному из игроков на расовой почве.

На 14-й минуте форвард Демба Ба, который находился на скамье запасных (!), получил красную карточку за неспортивное поведение. Также удален с поля тренер Пьер Вебо, который заподозрил четвертого арбитра Себастьяна Колческу в расизме.

На официальном сайте УЕФА сообщается, что матч прерван. Другие подробности пока не известны.

На матче работает румынская бригада арбитров. Главный - Овидиу Хацеган, его помощники - Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья - Себастьян Колческу.