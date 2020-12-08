Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

8 декабря, 2020, 07:47

Сегодня, 8 декабря, будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 5-м туре "Динамо" проиграло 3: 0 Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3: 0)

После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа E

22:00 "Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания), прямая трансляция на Megogo

Группа F

19:55 "Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

19:55 "Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

Группа G

22:00 "Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

22:00 "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

Группа H

22:00 ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на Megogo