Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 5-м туре "Динамо" проиграло 3: 0 Турине "Ювентусу", а "Барселона" на выезде победила венгерский "Ференцварош" (3: 0)
После 5-ти туров киевляне имеют 1 очко и делят в группе G третье-четвертое место с "Ференцварошем". Лидирует с 15 пунктами "Барселона", "Ювентус" с 12 баллами - второй.
В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа E
22:00 "Челси" (Англия) - "Краснодар" (Россия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Ренн" (Франция) - "Севилья" (Испания), прямая трансляция на Megogo
Группа F
19:55 "Лацио" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
19:55 "Зенит" (Россия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
Группа G
22:00 "Динамо" (Украина) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
22:00 "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
Группа H
22:00 ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на Megogo
- 7 декабря главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что некоторым игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу.
- Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров сказал, что "Динамо" изменилось с приходом Луческу .
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