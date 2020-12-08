Луческу настраивает нас, как на финал, - форвард "Динамо" о решающем матче ЛЧ

8 декабря, 2020, 17:08

Форвард "Динамо" Беньямин Вербич рассказал, как Мирча Луческу настраивает футболистов на матч 6-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Вербича, футболисты киевского "Динамо" настроены на матч с "Ференцварошем", как на финал.

"Ференцварошу тоже нужна победа. Будет очень интересно, много борьбы. В первом матче мы хорошо начали, должны были победить, но не получилось. Луческу настраивает нас, как на финал. Надо взять три очка и обеспечить себе евровесну", - сказал Беньямин Вербич.

В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.