Луческу настраивает нас, как на финал, - форвард "Динамо" о решающем матче ЛЧ
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
По словам Вербича, футболисты киевского "Динамо" настроены на матч с "Ференцварошем", как на финал.
"Ференцварошу тоже нужна победа. Будет очень интересно, много борьбы. В первом матче мы хорошо начали, должны были победить, но не получилось. Луческу настраивает нас, как на финал. Надо взять три очка и обеспечить себе евровесну", - сказал Беньямин Вербич.
В последнем туре Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Ференцвароша" в Киеве. Матч состоится 8 декабря. Для того чтобы украинский клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, им нужно сохранить третье место - не проиграть венграм.
- 7 декабря главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что некоторым игрокам его команды нужно изменить свое отношение к делу.
- Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров сказал, что "Динамо" изменилось с приходом Луческу.
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