Китай и Непал измерили высоту Эвереста и пришли к соглашению о размерах

8 декабря, 2020, 14:24

Власти Непала и Китая измерили высоту горы Эверест - высочайшей вершины земного шара, и согласовали размеры в 8 848,86 метров

Об этом сообщает CNN .

Следовательно, теперь официальная высота горы составляет 8 848,86 метра, что почти на метр выше, чем считалось ранее.

Так, правительства обеих стран, а также многих других, предлагали различные оценки высоты Эвереста в течение многих лет.

В 2005 году Китай измерил 8844 метра, однако Непал не принял этот результат, потому что исследование проводилось без его участия. Правительство продолжало использовать индийские замеры середины ХХ века - 8848 метров.

В 2015 году в нескольких научных исследованиях предположили, что высота горы могла несколько измениться после землетрясения в Непале с магнитудой 7,8 балла.

Впоследствии, в 2017 году непальское правительство осуществило план и начал перезамеривание горы.

В 2019 году Непал посетил президент Китая Си Цзиньпин и договорился измерять Эверест совместными усилиями. Он назвал гору "вечным символом дружбы между Непалом и Китаем".

Поэтому после этого китайские исследователи начали измерять Эверест со стороны Тибета, и обе стороны взялись за совместный анализ данных.

Как известно, новую высоту рассчитали с помощью комбинации геодезических данных, полученных из трех приборов: нивелира, гравиметра и GPS.

Исследователи установили приемники сигнала на каждую станцию и измерили время, за которое они получили сигналы от спутников, а затем конвертировали эти показатели в высоту.

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