Китай и Непал измерили высоту Эвереста и пришли к соглашению о размерах
Об этом сообщает CNN .
Следовательно, теперь официальная высота горы составляет 8 848,86 метра, что почти на метр выше, чем считалось ранее.
Так, правительства обеих стран, а также многих других, предлагали различные оценки высоты Эвереста в течение многих лет.
В 2005 году Китай измерил 8844 метра, однако Непал не принял этот результат, потому что исследование проводилось без его участия. Правительство продолжало использовать индийские замеры середины ХХ века - 8848 метров.
В 2015 году в нескольких научных исследованиях предположили, что высота горы могла несколько измениться после землетрясения в Непале с магнитудой 7,8 балла.
Впоследствии, в 2017 году непальское правительство осуществило план и начал перезамеривание горы.
В 2019 году Непал посетил президент Китая Си Цзиньпин и договорился измерять Эверест совместными усилиями. Он назвал гору "вечным символом дружбы между Непалом и Китаем".
Поэтому после этого китайские исследователи начали измерять Эверест со стороны Тибета, и обе стороны взялись за совместный анализ данных.
Как известно, новую высоту рассчитали с помощью комбинации геодезических данных, полученных из трех приборов: нивелира, гравиметра и GPS.
Исследователи установили приемники сигнала на каждую станцию и измерили время, за которое они получили сигналы от спутников, а затем конвертировали эти показатели в высоту.
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