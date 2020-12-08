КСУ снова начал рассмотрение дел

Об этом сообщила руководитель Управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская, передает "Укринформ".

"8 декабря в 10:00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины", - сказала она.

В повестке дня заседания Палаты КСУ - рассмотрение вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса и вопрос о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КСУ постановлений об открытии или об отказе в открытии производства по делам по конституционным жалобам и представлениям. Заседания проходят в закрытой части.

Напомним, что Конституционный Суд Украины, который ранее перешел в режим дистанционной работы, планировал восстановить заседания с 8 декабря.

Большая палата Конституционного Суда Украины 22 сентября начала судебное заседание по рассмотрению дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни".

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