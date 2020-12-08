Коронавирус, ZOOM и выборы в США: Google представил самые популярные запросы среди украинцев в 2020 году
Об этом говорится в блоге компании.
"В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "коронавирус", - говорится в сообщении.
Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".
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В 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.
В свою очередь в категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Зараза". Большую часть мест в первой десятке заняли продолжения популярных фильмов: "Колдунья: Повелительница тьмы», анимация "Ледяное сердце - 2", украинская комедия "Сумасшедшая свадьба - 2". Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма "Паразиты".
Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Поймать Кайдаша".
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"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.
В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".
В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало, как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.
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Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Украине выглядит так (подборка представлена на языке поискового запроса):
Самые популярные запросы:
- "Коронавирус"
- "Коронавирус рекомендации"
- "Выборы в США"
- "Google Classroom"
- "Симптомы коронавируса"
- "На урок"
- "Холостячка"
- "Праздники 2020"
- "Карантин в Украине"
- "Zoom"
Персона:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Утраты:
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Фильм:
- "Заражение"
- "Малефисента-2"
- "После-2"
- "Холодное сердце - 2"
- "Сумасшедшая свадьба - 2"
- "Джентльмены"
- "Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел - 2"
- "Паразиты"
- "Отель "Белград"
- "Форд против Феррари"
Сериал:
- "Бумажный дом"
- "Поймать Кайдаша"
- "Ведьмак"
- "Игра на выживание"
- "Ход королевы"
- "Постучись в мою дверь"
- "Перевал Дятлова"
- "Ничто не случается дважды"
- "Жестокий Стамбул"
- "Содержанки"
ТВ-шоу:
- "Холостячка"
- "Холостяк 10"
- "Танцы со звездами"
- "Оскар-2020"
- "Супермама"
- "Супер топ-модель по-украински"
- "Голос страны - 2020"
- "Евровидение-2020"
- "От пацанки к панночке"
- "Невеста для папы"
Покупка:
- Маска медицинская
- Пульсоксиметр
- Респиратор
- iPhone 12
- Антисептик
- Глицерин
- Парацетамол
- Картина по номерам
- Кварцевая лампа
- Кислородный концентратор
Вопрос: "Що таке? / Что такое?"
- "Что такое пандемия"
- "Что такое коронавирус"
- "Что такое локдаун"
- "Что такое дефолт"
- "Что такое ауф"
- "Что такое снюс"
- "Что такое краш"
- "Что такое кринж"
- "Что такое карантин выходного дня"
- "Что такое чрезвычайное положение"
Вопрос: "Як? / Как?"
- "Как сшить маску"
- "Как сделать антисептик для рук"
- "Как лечить коронавирус"
- "Как передается коронавируса"
- "Как правильно носить маску"
- "Как умерла Свинка Пеппа"
- "Как выйти замуж"
- "Как вернуть обоняние"
- "Как сделать всё хорошо"
- "Как удалить аккаунт в инстаграм"
Вопрос: "Чому? / Почему?"
- "Почему горит Австралия"
- "Почему растет доллар"
- "Почему нельзя дарить часы"
- "Почему не работает тик ток"
- "Почему выбивает вайбер"
- "Почему болит грудь"
- "Почему хасиды едут в Умань"
- "Почему нельзя спать напротив зеркала"
- "Почему уволили Богдана"
- "Почему в Италии так много заболевших"
Книга:
- "Маленькие женщины" - Луиза Мэй Олкотт
- "365 дней" - Бланка Липинская
- "Гордость и предубеждение" - Джейн Остин
- "Ведьмак" - Анджей Сапковский
- "Мальчик в полосатой пижаме" - Джон Бойн
- "1984" - Джордж Оруэлл
- "Вторая жизнь Уве" - Фредрик Бакман
- "Оно" - Стивен Кинг
- "Таймлесс. Рубиновая книга" - Керстин Гир
- "После" - Анна Тодд
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