Коронавирус, ZOOM и выборы в США: Google представил самые популярные запросы среди украинцев в 2020 году

8 декабря, 2020, 16:11

Компания Google представила рейтинг запросов 2020 года, которые чаще всего искали в Украине

Об этом говорится в блоге компании.

"В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с коронавирусом - самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "коронавирус", - говорится в сообщении.

Также в первую десятку вошли запросы "коронавирус рекомендации", "симптомы коронавируса" и "карантин в Украине".

Читайте также: Google назвал 10 самых популярных у украинцев музыкальных видео 2020 года: из Украины одно на последнем месте, остальные - из РФ

В 2020 году возросло количество запросов на тему дистанционного обучения - среди самых популярных запросов года сервис "Google Classroom", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались выборами в США, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В свою очередь в категории "Фильмы" в 2020 году украинцы чаще всего искали фильм 2011 года Стивена Содерберга "Зараза". Большую часть мест в первой десятке заняли продолжения популярных фильмов: "Колдунья: Повелительница тьмы», анимация "Ледяное сердце - 2", украинская комедия "Сумасшедшая свадьба - 2". Также украинцев интересовала оскароносная корейская драма "Паразиты".

Лидером в категории телевизионных шоу стало романтическое реалити-шоу "Холостячка". Среди сериалов украинцы чаще всего искали испанскую криминальную драму "Бумажный дом", украинский сериал "Поймать Кайдаша".

Читайте также: Google обнародовал рейтинг самых популярных среди украинцев видео на YouTube 2020 года

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того, украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".

В 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние. Кроме того, пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж. Кроме этого, украинцев волновало, как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

Читайте также: Google представил топ песен, которые искали с помощью напевания

Полностью список самых популярных запросов 2020 года в Украине выглядит так (подборка представлена на языке поискового запроса):

Самые популярные запросы:

"Коронавирус" "Коронавирус рекомендации" "Выборы в США" "Google Classroom" "Симптомы коронавируса" "На урок" "Холостячка" "Праздники 2020" "Карантин в Украине" "Zoom"

Персона:

Алексей Навальный Джо Байден Александр Лукашенко Михаил Ефремов Ким Чен Ын Артем Дзюба Дональд Трамп Геннадий Кернес Моргенштерн Билли Айлиш

Утраты:

Борис Клюев Коби Брайант Михаил Жванецкий Диего Марадона Чедвик Боузман Армен Джигарханян Настя Тропицель Джордж Флойд Шон Коннери Валентина Легкоступова

Фильм:

"Заражение" "Малефисента-2" "После-2" "Холодное сердце - 2" "Сумасшедшая свадьба - 2" "Джентльмены" "Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел - 2" "Паразиты" "Отель "Белград" "Форд против Феррари"

Сериал:

"Бумажный дом" "Поймать Кайдаша" "Ведьмак" "Игра на выживание" "Ход королевы" "Постучись в мою дверь" "Перевал Дятлова" "Ничто не случается дважды" "Жестокий Стамбул" "Содержанки"

ТВ-шоу:

"Холостячка" "Холостяк 10" "Танцы со звездами" "Оскар-2020" "Супермама" "Супер топ-модель по-украински" "Голос страны - 2020" "Евровидение-2020" "От пацанки к панночке" "Невеста для папы"

Покупка:

Маска медицинская Пульсоксиметр Респиратор iPhone 12 Антисептик Глицерин Парацетамол Картина по номерам Кварцевая лампа Кислородный концентратор

Вопрос: "Що таке? / Что такое?"

"Что такое пандемия" "Что такое коронавирус" "Что такое локдаун" "Что такое дефолт" "Что такое ауф" "Что такое снюс" "Что такое краш" "Что такое кринж" "Что такое карантин выходного дня" "Что такое чрезвычайное положение"

Вопрос: "Як? / Как?"

"Как сшить маску" "Как сделать антисептик для рук" "Как лечить коронавирус" "Как передается коронавируса" "Как правильно носить маску" "Как умерла Свинка Пеппа" "Как выйти замуж" "Как вернуть обоняние" "Как сделать всё хорошо" "Как удалить аккаунт в инстаграм"

Вопрос: "Чому? / Почему?"

"Почему горит Австралия" "Почему растет доллар" "Почему нельзя дарить часы" "Почему не работает тик ток" "Почему выбивает вайбер" "Почему болит грудь" "Почему хасиды едут в Умань" "Почему нельзя спать напротив зеркала" "Почему уволили Богдана" "Почему в Италии так много заболевших"

Книга:

"Маленькие женщины" - Луиза Мэй Олкотт "365 дней" - Бланка Липинская "Гордость и предубеждение" - Джейн Остин "Ведьмак" - Анджей Сапковский "Мальчик в полосатой пижаме" - Джон Бойн "1984" - Джордж Оруэлл "Вторая жизнь Уве" - Фредрик Бакман "Оно" - Стивен Кинг "Таймлесс. Рубиновая книга" - Керстин Гир "После" - Анна Тодд

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb