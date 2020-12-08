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Espreso.tvМирКоманда Байдена: Остин станет первым чернокожим министром обороны США - Politico

Команда Байдена: Остин станет первым чернокожим министром обороны США - Politico


фото: Reuters
Джо Байден намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы минобороны США

Остин выбран Байденом на должность руководителя Пентагона, заявили изданию Politico три источника.

Среди претендентов на пост назывались бывший генеральный юрисконсульт Пентагона Джей Джонсон, бывший заместитель министра обороны Мишель Флурной и экс-глава Центрального командования вооруженных сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

В случае назначения Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявший Центральное командование.

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