Команда Байдена: Остин станет первым чернокожим министром обороны США - Politico
Остин выбран Байденом на должность руководителя Пентагона, заявили изданию Politico три источника.
Среди претендентов на пост назывались бывший генеральный юрисконсульт Пентагона Джей Джонсон, бывший заместитель министра обороны Мишель Флурной и экс-глава Центрального командования вооруженных сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.
В случае назначения Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявший Центральное командование.
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