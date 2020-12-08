Кабмин согласовал привлечение 340 млн евро займа ЕИБ на восстановление Украины

8 декабря, 2020, 15:45

Кабинет министров согласовал привлечение 340 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта "Программа восстановления Украины"

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 7 декабря.

"Признать целесообразным привлечение средств займа от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Программа восстановления Украины" в размере 340 млн евро", - говорится в документе.

Как отмечается на сайте ЕИБ, это второй рамочный заем для поддержки восстановления Донецкой и Луганской областей Украины. Проектом также предусматривается финансирование базовой инфраструктуры для нужд внутренне перемещенных лиц.

Целью проекта является создание, восстановление и улучшение школ, медицинских учреждений и другой социальной инфраструктуры, дорог государственного значения и мостов, поставка воды на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, а также в четыре соседние области - Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую.

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