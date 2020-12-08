Гройсман: Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной, ведь это вопрос национальной безопасности

8 декабря, 2020, 20:46

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна быть бесплатной для украинцев. За нее должно заплатить государство, ведь это вопрос национальной безопасности и здоровья нации

Об этом заявил премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"Я подчеркиваю, требую от правительства, чтобы они вышли к людям и сказали: вот в экономике мы будем делать конкретно вот это, в медицине - медицинский аспект не надо снимать с повестки дня. Сегодня нам нужно уже быть подготовленным к проведению вакцинации. Я уже не говорю о том, что сегодня банально не хватает койко-мест в Украине. А люди, которые живут в небольших райцентрах, небольших громадах, - у них нет доступа к медицине. Я многих людей знаю, они если болеют COVID-19, им даже тест негде сделать. И они просто лечатся народными методами, но это не помогает. Это при том, что украинские врачи - настоящие герои. Они сегодня спасают ситуацию достаточно серьезно и за это им надо низко поклониться. Но они нуждаются в поддержке", - отметил Владимир Гройсман.

Экс-премьер-министр Украины также добавил: "Надо серьезно войти в партнерство с международными партнерами для того, чтобы закупить 100% потребностей вакцины, - это первое. Вакцина должна быть бесплатная - это второе. И это однозначно - бесплатная. Не нужно, чтобы люди за нее платили. Это вопрос национальной безопасности. Это вопрос массовой безопасности жизни людей. То есть это должно быть за счет государства, и это абсолютно нормально. Далее следует найти, кто ее привезет в Украину. Надо найти, где ее хранить, потому что по некоторым вакцинам, вы знаете, есть серьезные требования по хранению, - это серьезная инфраструктура. Затем надо их развезти по поликлиникам, или центрам первичной помощи медицинской, чтобы там сделали эти прививки, - это серьезная, специальная операция, которую должно правительство провести на высоком уровне".

Напомним, в министерстве здравоохранения Украины сообщили, что вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины не раньше осени 2021 года.

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