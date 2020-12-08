Генсек ООН выразил соболезнования из-за смерти украинского миротворца от COVID-19 в Конго

8 декабря, 2020, 20:51

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования Украине в связи со смертью в ДР Конго 22 ноября старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко

Об этом говорится в письме Генсека ООН, направленном на имя президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ОПУ.

Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью старшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины Александра Бривко, который выполнял задания в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также благодарю за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго", - отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что ООН настроена увеличить усилия по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращению ее распространения и принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Напомним, на 22 ноября в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 26 летальных случаев, вызванных острым респираторным заболеванием COVID-19. Смерть украинского миротворца произошла в ДР Конго.

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