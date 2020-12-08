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Espreso.tvОбществоГенпрокурор Техаса обжаловал в Верховном Суде результаты выборов президента США в 4 штатах

Генпрокурор Техаса обжаловал в Верховном Суде результаты выборов президента США в 4 штатах


фото: flickr.com
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обратился в Верховный Суд США с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где победил кандидат от демократов Джо Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокурора.

Иск был подан против Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина.

"Эти четыре штата воспользовались пандемией, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года", - говорится в заявлении.

По его мнению, в штатах не соблюдались нормы по обработке бюллетеней.

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