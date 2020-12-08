Fozzy Group откроет бутики с товарами для офиса и отдыха в супермаркетах Сильпо

8 декабря, 2020, 11:30

Fozzy Group откроет бутики с непродовольственными товарами в шести супермаркетах Сильпо в Киеве и одном - в Броварах

Об этом пишет Лига.Бизнес.

По информации издания, Fozzy Group запускает новый формат ритейла - сеть непродовольственных бутиков Offtop при супермаркетах Сильпо, в которых будет продаваться все необходимое для хобби, путешествий, спорта, дома, офиса и вечеринок.

"Открытие сети состоится 11 декабря. Всего предварительно планируется запуск шести бутиков нового формата в Киеве и один в Броварах", - пишет издание.

Отмечается, что об инвестициях в проект в компании пока не говорят. В пресс-службе отметили, что это пилотный проект и говорить о планах и развитии еще рано.

Fozzy Group - одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины, владеет сетью супермаркетов "Сильпо" и деликатес-маркетов Le Silpo, оптовыми гипермаркетами Fozzy, магазинами "Фора".

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