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Espreso.tvОбществоForbes десятый раз подряд признал Меркель самой влиятельной женщиной в мире

Forbes десятый раз подряд признал Меркель самой влиятельной женщиной в мире

Рейтинг 100 самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, она остается на первом месте в течение 10 лет

Об этом говорится в рейтинге.

Второе место в рейтинге заняла президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции - избранный вице-президент США Камала Харрис.

Королева Великобритании Елизавета II - на 46-м месте.

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