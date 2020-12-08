Forbes десятый раз подряд признал Меркель самой влиятельной женщиной в мире
8 декабря, 2020, 22:05
Рейтинг 100 самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes возглавила канцлер Германии Ангела Меркель, она остается на первом месте в течение 10 лет
Об этом говорится в рейтинге.
Второе место в рейтинге заняла президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции - избранный вице-президент США Камала Харрис.
Королева Великобритании Елизавета II - на 46-м месте.
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