Экс-чемпион мира объяснил, почему Усику не нужен нокаутирующий удар

8 декабря, 2020, 14:30

Бывший соперник Александра Усика россиянин Мурат Гассиев заявил, что украинец компенсирует отсутствие мощного удара благодаря любительской школе

Об этом сообщает Sport24 .

По словам Гассиев, который летом 2014 года проиграл Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец компенсирует недостаток мощности, благодаря отличной любительской школе.

"Главная и самая сильная сторона Усика - его любительская школа. Есть боксеры физически сильные, но они не могут донести удар к нему. Александр их за счет школы побеждает. Может, Усик наберет мощности, хотя и без этого он может побеждать", - сказал Гассиев , который также перешел в супертяжелый вес.

Он добавил, что ему понравился второй поединок Александра Усика в хэвивейте, в котором он победил британца Дерека Чисору.

"Не все его бой против Чисоры, но отрывки видел. Мне очень понравилось. Для Саши это был хороший тест, и он его прошел", - отметил Усик.

Напомним, 8 декабря чемпион мира WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев заявил, что не заслуживал поражения от Александра Усика на Олимпиаде-2012.

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