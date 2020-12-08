Джошуа рассказал, как Кличко помогает ему в подготовке к бою с Пулевым

8 декабря, 2020, 11:11

Британский тяжеловес Энтони Джошуа заявил, что в подготовке к поединку против болгарина Кубрата Пулева ему помогает украинец Владимир Кличко

Об этом сообщает talkSPORT .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа, он регулярно получает от Владимира Кличко советы.

"Я разговаривал с Кличко. Мы обсуждаем бои. Мы говорили о бое с Пулевым, и я еще свяжусь с ним. У него свой взгляд. Пулев - Кличко - это другой бой, чем Пулев - Джошуа или Кличко - Джошуа. Кличко даст мне совет, как действовать против Пулева, но мне стоит относится к этому скептически, так как в бою со мной будет совсем другой Пулев, чем он был в поединке против него ", - рассказал Джошуа.

В 2014 году Кличко нокаутировал Пулева в пятом раунде и нанес болгарину, которому сейчас 39 лет, единственное поражение в карьере.

Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне.

Напомним, 5 декабря промоутер Боб Арум заявил, что болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев отберет чемпионские титулы у британца Энтони Джошуа.

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