Друзья, имеем позитивную статистику, - Степанов о количестве украинцев, которые за сутки выздоровели от коронавируса
Об этом глава Минздрава Максим Степанов написал на своей странице в Facebook.
"Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря ", - написал Степанов.
В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1319 человек;
- летальных случаев - 195;
- выздоровели - 12860 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 832 758 человек;
- выздоровели - 436 564 человека;
- летальных исходов - 13 928;
- проведения ПЦР-тестов - 4838679.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 82810 случаев;
Винницкая область - 18 824 случая;
Волынская область - 26 475 случаев;
Днепропетровская область - 45752 случаи;
Донецкая область - 26 235 случаев;
Житомирская область - 32 354 случая;
Закарпатская область - 24 886 случаев;
Запорожская область - 37 885 случаев;
Ивано-Франковская область - 39 541 случай;
Киевская область - 44554 случаи;
Кировоградская область - 6418 случаев;
Луганская область - 7141 случай;
Львовская область - 50 787 случаев;
Николаевская область - 21 798 случаев;
Одесская область - 52853 случаи;
Полтавская область - 26 571 случай;
Ровенская область - 34 088 случаев;
Сумская область - 33 904 случая;
Тернопольская область - 29 977 случаев;
Харьковская область - 59 739 случаев;
Херсонская область - 12 493 случая;
Хмельницкая область - 32 539 случаев;
Черкасская область - 27 913 случаев;
Черновицкая область - 35622 случаи;
Черниговская область - 21 599 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек ....Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 7 Декабря 2020