Друзья, имеем позитивную статистику, - Степанов о количестве украинцев, которые за сутки выздоровели от коронавируса

8 декабря, 2020, 08:09

Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки превысило количество заболевших

Об этом глава Минздрава Максим Степанов написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших - 10 811 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 8 декабря ", - написал Степанов.

В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1319 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровели - 12860 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 832 758 человек;

выздоровели - 436 564 человека;

летальных исходов - 13 928;

проведения ПЦР-тестов - 4838679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 82810 случаев;

Винницкая область - 18 824 случая;

Волынская область - 26 475 случаев;

Днепропетровская область - 45752 случаи;

Донецкая область - 26 235 случаев;

Житомирская область - 32 354 случая;

Закарпатская область - 24 886 случаев;

Запорожская область - 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 541 случай;

Киевская область - 44554 случаи;

Кировоградская область - 6418 случаев;

Луганская область - 7141 случай;

Львовская область - 50 787 случаев;

Николаевская область - 21 798 случаев;

Одесская область - 52853 случаи;

Полтавская область - 26 571 случай;

Ровенская область - 34 088 случаев;

Сумская область - 33 904 случая;

Тернопольская область - 29 977 случаев;

Харьковская область - 59 739 случаев;

Херсонская область - 12 493 случая;

Хмельницкая область - 32 539 случаев;

Черкасская область - 27 913 случаев;

Черновицкая область - 35622 случаи;

Черниговская область - 21 599 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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