$ 5 млрд за выход из Нагорного Карабаха: в сеть попала тайная беседа лидеров Армении и Беларуси
Об этом сообщает TUT.BY.
Разговор записали на непубличной встречи двух лидеров в октябре 2016 года. Это произошло на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), через полгода после так называемой четырехдневной войны.
"Он (Алиев - ред.) заплатит. Он тебе предлагал пять миллиардов на первом этапе", - говорит Лукашенко.
Со своей стороны Серж Саргсян заявил, что даст Ильхаму Алиеву 6 млрд, но пусть Азербайджан откажется от тех районов. Он заверил, что не откажется от Карабаха, поскольку в ходе войны там погибли 5 тыс. армян.
Офис третьего президента Армении подтвердил подлинность разговора.
"Офис третьего президента публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор", - говорится в комментарии.
Приводим расшифровку разговора:
Саргсян: Я ему даю 6 млрд. Пусть он откажется от 7 районов.
Лукашенко: Да ты что! Если бы ты сказал, вот отдаю 7 районов, не хочешь признавать ... Вот вы с русскими такие умные, давайте 20 тыс. (Миротворцев ОДКБ) туда (направим), чтобы стабилизировалась ситуация. И мы бы никуда не делись, решали бы эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение.
Саргсян: Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тыс. ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли.
Лукашенко: Ну и что?
Саргсян: Если для тебя "ну и что", то для меня ...
Лукашенко: У нас с ним погибло 30 млн. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?
Саргсян. У нас не меньше погибло. Только 30 тыс. погибло в этой войне за Беларусь.
Отметим, что 2016 году произошло крупнейшее после девяностых обострения в Нагорном Карабахе. Исключением является лишь обострение 2020 года, но до этого оставалось еще более 4 лет. Период обострения в начале апреля 2016 получил название четырехдневной войны. Тогда в результате двусторонних обстрелов погибли несколько сотен военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb