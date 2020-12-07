Задачей центральной власти вижу сдерживание аппетитов дельцов, - Зеленский о реформе децентрализации

7 декабря, 2020, 13:31

Об этом сообщает ОПГ в Telegram .

"В результате децентрализации местные бюджеты увеличились в несколько раз, в целом по стране это колоссальная сумма: ежегодно - сотни миллиардов гривен. Перешли на места и полномочия", - отметил Зеленский.

Он отметил, что именно это и вызывает столь сильную борьбу за влияние в общинах почти по всей Украине.

"Децентрализация - это не просто о деньгах, о распределении возможностей. Прежде всего это о развитии. Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах общества", - сказал Зеленский.

Президент считает, что "точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин" идет борьба на местах.

"Вот почему задачей конструктивных сил в местных советах, центральной власти и общества в целом вижу сдерживание аппетитов дельцов, которые рассматривают местные бюджеты и новые полномочия исключительно как личную кормушку или компенсатор упущенных возможностей на национальном уровне. Время дельцов прошло. Если кому-то из них еще удалось переиграть интересы общества, обманув часть избирателей, то это вовсе не означает, что следующие пять лет могут быть для них время личного обогащения и "княжения", как это бывало раньше ", - подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил всех представителей местной власти и новых политиков в общинах к дискуссии о том, как достичь качества жизни в общинах по всей стране.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb