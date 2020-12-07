Из-за внезапной остановки сердца в Конго умер украинский миротворец
7 декабря, 2020, 14:40
Военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго умер от внезапной остановки сердца
Об этом в Facebook сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.
"6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата", - написал он.
- Напомним, что это уже второй за последние недели летальный случай среди украинских военных в Конго.
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