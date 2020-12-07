Выборы в США: Трамп еще обещает обратиться в Верховный суд

7 декабря, 2020, 07:39

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться пересмотра итогов выборов и останется у власти на второй срок

Об этом он сказал во время митинга в штате Джорджия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (сторонники демократов - ред.) жульничали и сфальсифицировали результаты наших выборов. Однако в итоге мы все равно победим", - сказал он.

По словам Трампа, для такого результата нужно иметь "смелых людей", благодаря которым "мы скоро сможем обратиться в Верховный суд".

Такие заявления вызвали бурную положительную реакцию сторонников Трампа, собравшихся на митинг.

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