Врезался в подъезд многоэтажки: в Одессе пьяный мужчина устроил гонки с полицией
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Около 4-утра 7 декабря патрульные заметили транспортное средство, который двигался нарушая ПДД автомобиль двигался в темное время сутки без включенного света фар. Стражи порядка последовали за руководителем и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке транспортного средства", - говорится в сообщении
Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять соответствующие материалы.
Впоследствии, человек, чтобы избежать ответственности, предложил полицейскому взятку в размере 4000 грн.
Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Через несколько минут водитель быстро тронулся с места и начал убегать.
Инспекторы начали преследование транспортного средства.
Водитель не только игнорировал сигнал об остановке, включены проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену, но и начал ехать с большей скоростью.
Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - подъезд многоэтажки по улице Генерала Петрова. Только тогда гражданин прекратил погоню. Однако на этом водитель не остановился, выбежал из автомобиля и пытался снова убежать.
Патрульные догнали и задержали его.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb