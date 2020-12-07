Врезался в подъезд многоэтажки: в Одессе пьяный мужчина устроил гонки с полицией

Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Через несколько минут водитель быстро тронулся с места и начал убегать.

Водитель не только игнорировал сигнал об остановке, включены проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену, но и начал ехать с большей скоростью.

Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - подъезд многоэтажки по улице Генерала Петрова. Только тогда гражданин прекратил погоню. Однако на этом водитель не остановился, выбежал из автомобиля и пытался снова убежать.

Патрульные догнали и задержали его.

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