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Espreso.tvОбществоВрезался в подъезд многоэтажки: в Одессе пьяный мужчина устроил гонки с полицией

Врезался в подъезд многоэтажки: в Одессе пьяный мужчина устроил гонки с полицией


фото: npu.gov.ua
В Одессе пьяный водитель на Toyota устроил гонки с полицией и врезался в подъезд многоэтажного жилого дома

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Около 4-утра 7 декабря патрульные заметили транспортное средство, который двигался нарушая ПДД автомобиль двигался в темное время сутки без включенного света фар. Стражи порядка последовали за руководителем и на улице Краснова подали ему сигнал об остановке транспортного средства", - говорится в сообщении

Водитель Toyota имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали оформлять соответствующие материалы.

Впоследствии, человек, чтобы избежать ответственности, предложил полицейскому взятку в размере 4000 грн.

Патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности. Через несколько минут водитель быстро тронулся с места и начал убегать.

Инспекторы начали преследование транспортного средства.

Водитель не только игнорировал сигнал об остановке, включены проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену, но и начал ехать с большей скоростью.

Мужчина, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - подъезд многоэтажки по улице Генерала Петрова. Только тогда гражданин прекратил погоню. Однако на этом водитель не остановился, выбежал из автомобиля и пытался снова убежать.

Патрульные догнали и задержали его.

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