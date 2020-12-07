ВАКС отменил остановку следствия по Арбузову в деле о приватизации Укртелекома

7 декабря, 2020, 18:45

Высший антикоррупционный суд отменил постановление прокурора об остановке расследования по делу экс первого вице-премьера Сергея Арбузова

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"7 декабря следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Арбузов также является фигурантом уголовного производства по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в течение 2012 - 2013 годов за счет средств госбюджета на сумму 220 млн грн.