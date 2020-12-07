В Индии 315 человек госпитализированы из-за неизвестной болезни, один человек умер

7 декабря, 2020, 10:44

В Индии 315 человек госпитализированы с симптомами неизвестной болезни

Об этом сообщает газета The Hindu, передает " РБК-Украина ".

"Возбудитель болезни не обнаружено. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - сказали представители местных органов здравоохранения. По словам врачей, у пациентов был широкий спектр симптомов - от тошноты к нападениям и потери сознания. Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в 5 декабря. К вечеру 6 декабря количество госпитализированных достигло 315 человек.

По словам министра здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шриниваса, COVID-19 здесь ни при чем, поскольку все пациенты дали отрицательный результат на коронавирус.

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