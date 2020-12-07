В регионах могут быть проблемы с хранением вакцины от коронавируса, - ЦОС

7 декабря, 2020, 15:48

В Центре общественного здоровья Украины заявили, что в регионах могут быть проблемы с хранением вакцины от COVID-19 с температурой -60...-80 градусов

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ЦОС Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в интервью Лига.

Он отметил, что производители вакцин работают на трех холодовых режимах: -60... -80 градусов, -20...-40 и +2...+8.

"Например, если у нас будет вакцина для хранения +2...+8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20...-40 - до уровня области", - отметил Кузин.

Он отметил, если Украина получит вакцину, которую необходимо хранить при температуре -60...-80 градусов, то ее можно будет хранить только на национальном уровне.

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"Ее можно хранить только на национальном уровне, где есть оборудование, и потом маленькими партиями доставлять в регионы и сразу возвращаться за другими. Например, однажды там людей вакцинируют, и на следующий раз туда выезжает следующая партия", - отметил Кузин.

Он добавил, что оптимальным вариантом для Украины является вакцина, которую необходимо хранить при +2...+8 градусах, потому что в стране есть для этого оборудование.

Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 8 млн доз вакцины от COVID-19 поступят в Украину весной 2021 года.

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