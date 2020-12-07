В Киеве за сутки от коронавируса умерли 16 человек, а заболели 1526

7 декабря, 2020, 12:29

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки в столице обнаружили 1526 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом он написал в Telegram .

"1526 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса", - написал Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания в настоящее время уже 81 335.

Заболели: 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 54 девочки от 1 до 17 лет и 38 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 128 человек. Всего коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 284, Днепровском - 272, Деснянском районе - 194 случая.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирус. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Во аппаратами ИВЛ - 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52%.

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