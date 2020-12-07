В Кабмине заявили, что у нового карантина будут более мягкие ограничения, чем весной

7 декабря, 2020, 21:30

Карантин в Украине не будет слишком жестким и он будет более приемлемым для экономики

Об этом сообщает Украина 24.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что сочетание более мягких ограничений с праздничным периодом для экономики будет менее болезненным

"Жесткие ограничения - это удар по экономике. И чем, скажем так, жестче они будут, тем сложнее будет выходить", - заявил Немчинов.

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Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, что соблюдение карантина будут жестко требоваться.

"Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях, но будет требование их жесткого соблюдения", - заявил он.

Кабмин еще четко не знает, что будет закрыто в ходе локдауна.

"Мы еще не знаем, что будем закрывать, а что нет. До среды прорабатываются все предложения, которые дают профильные министерства.", - заявил Мокан.