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Espreso.tvОбществоВ этом году украинцы из-за пандемии откладывали все свободные деньги на банковские счета, - Коробкова

В этом году украинцы из-за пандемии откладывали все свободные деньги на банковские счета, - Коробкова


фото: НБУ
В этом году украинцы наращивали сбережения, откладывая все свободные деньги на банковские счета

Об этом заявила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В связи с тем, что был локдаун, были ограничения выезда за границу, люди не тратили средства на отпуск, не понимали, как формировать планы на будущее. Поэтому все свободные деньги, которые у них были они откладывали на банковские счета ", - сказала Коробкова.

  • С начала пандемии 34% украинцев потеряли часть регулярного дохода, 8% - все доход и только 1% имели рост дохода. Такие данные совместного исследования НАБУ и CBR сообщила Коробкова в колонке для " Экономической правды ".

  • В кризисные времена лучше хранить сбережения в разных валютах, советует президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

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