В этом году украинцы из-за пандемии откладывали все свободные деньги на банковские счета, - Коробкова

7 декабря, 2020, 11:51

В этом году украинцы наращивали сбережения, откладывая все свободные деньги на банковские счета

Об этом заявила Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"В связи с тем, что был локдаун, были ограничения выезда за границу, люди не тратили средства на отпуск, не понимали, как формировать планы на будущее. Поэтому все свободные деньги, которые у них были они откладывали на банковские счета ", - сказала Коробкова.