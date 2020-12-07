В центре оккупированного Севастополя вывесили баннер со Сталиным и Лениным

7 декабря, 2020, 22:42

В центре оккупированного Россией Севастополя вывесили баннер с советскими диктаторами Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На красном фоне баннера изображены лица Сталина и Ленина, советский Орден Победы между ними и фрагмент Кремля.

Баннер вывесили члены Коммунистической партии РФ неподалеку от офиса местной ячейки КПРФ.

По данным издания, после начала оккупации полуострова Россией коммунисты регулярно вывешивают в центре Севастополя баннеры со Сталиным, Лениным и Надеждой Крупской.

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