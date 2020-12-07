В аннексированной Ялте со следующей недели будут подавать воду по часам

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет проведено полное оповещения всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по 3:00 утром и 3:00 в вечернее время", - сказал так называемый " министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма "Дмитрий Черняев.

По его словам, сейчас идет поиск новых источников для Ялты, рассматривается возможность подачи артезианской воды и строительства опреснительной установки.

По данным с сайта администрации Ялты, уровень наполнения двух водохранилищ региона опустился до исторического минимума - 17% от общего объема, тогда как в начале лета был 70%. Рекордный уровень потребления воды был зафиксирован в период курортного сезона, пока он также выше обычного. При этом притока не наблюдается, что нетипично для ноября. В связи с этим с 27 ноября воду начали отключать по ночам.

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