Украинский самолет впервые прилетел в столицу Северной Македонии

7 декабря, 2020, 07:57

Украину и Северную Македонию соединили регулярным авиасообщением. Впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Рейс осуществила украинская авиакомпания Windrose. Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз.

"А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и украинского-македонских контактов", - подчеркнул министр.

Представители македонских туроператоров планируют визит в Украину для последующего создания "туристических карт". В этом туре должны принять участие около 20 туристических компаний из Северной Македонии.

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