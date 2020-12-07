Украинский самолет впервые прилетел в столицу Северной Македонии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Рейс осуществила украинская авиакомпания Windrose. Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина и Северная Македония в прошлом году заключили безвиз.
"А сегодня впервые в истории полетел прямой рейс Киев-Скопье. Отныне наши страны соединены регулярным авиасообщением. Это развитие не только туризма, а и украинского-македонских контактов", - подчеркнул министр.
Представители македонских туроператоров планируют визит в Украину для последующего создания "туристических карт". В этом туре должны принять участие около 20 туристических компаний из Северной Македонии.
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