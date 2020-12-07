Украина обсуждает с Турцией возможность совместного создания ракетоносителей, - Уруский

7 декабря, 2020, 09:55

Украина обсуждает с Турцией возможность совместного создания ракетоносителей и их запуска с территории третьих стран

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сказал в интервью Радио Свобода .

"Мы сейчас ищем серьезных партнеров, в том числе разговариваем с Турецкой Республикой о возможности коммерциализации ракетной отрасли в плане того, чтобы создать совместно ракетоносители, чтобы можно было стартовать с территории третии стран. Потому что ни наша, ни турецкая сторона места для космодрома нормального предоставить не может ", - цитирует издание слова Уруского.

По его словам, сейчас Украина работает по международному проекту "Антарес", то есть фактически является поставщиком первых ступеней ракеты для американских ракет-носителей.

Уруский отметил, что Украина должна найти в конце концов свое место в международном разделении в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и ракетно-космическая отрасль.

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